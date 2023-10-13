مصطفى خاطر يستجيب لمبادرة الفنان أحمد فهمى بالتبرع لفلسطين

نشر الفنان مصطفى خاطر على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو له يعلن فيه إستجابته لمبادرة الفنان أحمد فهمى، بالتبرع لدولة فلسطين عن طريق الهلال الأحمر المصري.

https://www.instagram.com/reel/CyWQ7n8N9lY/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

ودعا فى الفيديو زملائه فى الوسط الفنى كل من على ربيع، أوس أوس، كريم فهمى للتبرع من خلال مبادرة أحمد فهمى.

من جانبه كان قد أعلن الفنان أحمد فهمى فى الفيديو عن مبادرة لجمع التبرعات للشعب الفلسطين، وجاء الفيديو"أقل حاجه نقدر نقدمها لدعم أشقائنا العرب فى دولة فلسطين، واللى بيتعرضوا لكل أشكال الضرب من الكيان المحتل إللى مبيفرقش بين طفل أو ست او مسن".

وتابع فهمى "جه الوقت اللى كلنا نتكاتف وندعم، وانا بتبنى حملة تبرع للهلال الأحمر المصرى، وبختار شخصيات مؤثرة وهما كمان يختاروا كل منهم شخصيات، انا اخترت حازم امام،حسام غالى، مصطفى خاطر، أحمد حلمى".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير في التعليقات على تلك المبادرة، وأشاد المتابعين فى التعليقات بموقف الفنان أحمد فهمى.

جاء ذلك بعد عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على الجانب الفلسطينى، وما يقوم به الإحتلال من جرائم حرب وقتل فى المدنيين الفلسطينيين، خلال الأيام الماضية وحتى الآن.