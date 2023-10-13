طقس الإسكندرية على موعد مع 4 ظواهر جوية وتحذيرات من الأرصاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حدوث 4 ظواهر جوية اليوم الجمعة، في الإسكندرية، وذلك نتيجة لاستمرار حالة الطقس الغير مستقرة، حيث تبدأ هذه الظواهر بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وتوقعات بارتفاع سرعة الرياح والتي تصاحبه سقوط أمطار من خفيفة الي متوسطة، تزامنًا مع ارتفاه أمواج البحر.

الأمر الذي تبعه وجود تحذيرات للمواطن السكندري بعدم ارتداء ملابس صيفية خفيفة وتوخي الحذر أثناء نزول البحر وقت قضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس اليوم تشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمي 27، وتبدا في الانخفاض ليلا لتسجل الصغرى 21 درجة، وبهذا تعيش مدينة الإسكندرية اجواء فصل الخريف مع بداية لأجواء شتوية.

كما تضمن بيان هيئة الارصاد الجوية، تحذيرات لزوار مدينة الاسكندرية، أثناء قضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتوقع سقوط أمطار خفيفة الي متوسطة علي الطريق أثناء القيادة، لذا يرجى توخي الحذر اليوم، فيما تبلغ سرعة الرياح 26 كيلو متر في الساعة، مع وجود جو غائم أغلب الأوقات، وتساقط أمطار بنسبة 30%.

كما تحذر الإدارة المركزية للسياحة والمصايف من ارتفاع أمواج البحر علي جميع شواطئ الإسكندرية، ويأتي الارتفاع بمقدار 1 إلى 1.5 متر، وهو أمر معتدل نسبيا علي شواطئ شرق الإسكندرية، أما عن شواطئ غرب الاسكندرية فتشهد معدل ارتفاع كبير في أمواج البحر، وذلك بسبب واجهتها المفتوحة، حيث يجب توخي الحذر أثناء الرغبة في نزول البحر، او الخروج لعمليات صيد الأسماك.