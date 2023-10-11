ماليزيا وتايلاند تشكلان عددًا من فرق العمل لتعزيز التعاون الثنائي

اتفقت ماليزيا وتايلاند، اليوم الأربعاء، على تشكيل عدد من فرق العمل، لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الزراعة والسياحة والأمن والتجارة والأعمال.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التايلاندي سريتا تافيسين في أعقاب اجتماعهما أنهما اتفقا على منح إطار زمني مدته شهر واحد لتقديم تقرير عن نتائج فرق العمل، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية.

وقال أنور "اتفقنا على تشكيل عدد من فرق العمل ويجب استكمال عملها خلال شهر واحد، وهذا الشهر مخصص لقطاعات الزراعة والسياحة والأمن والتجارة والأعمال، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة التجارة والاستثمار".

وأشار رئيس الوزراء الماليزي إلى أنه بعد تقديم تقارير فرق العمل له ولنظيره التايلاندي سيقارنان الملاحظات؛ لضمان تنفيذ فرق العمل على نحو فعال.

وكان رئيس وزراء تايلاند سريتا تافيسين قد وصل، صباح اليوم، إلى ماليزيا في زيارة عمل تستغرق يومين، وهي أول زيارة له بعد أدائه اليمين كرئيس للوزراء في 5 سبتمبر الماضي.