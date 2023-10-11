وزارة العمل: تدريب شباب الوادي الجديد على 3 مهن.. وندوة عن المساواة بين الجنسين

أعلنت وزارة العمل، عن متابعة مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد، للدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهن التفصيل والخياطة، والتبريد والتكييف، والطاقة الشمسية، وذلك بجمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة بمركز الداخلة، ومركز التدريب المهنى بالخارجة، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعية بعنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأه إقتصاديًا والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة وكذلك دور المشروعات الصغيرة في تنمية المجتمع، وذلك بمقر الوحدة المحلية بقرية الراشدة لعدد 24 من السيدات، ويأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتوفير دورات تدريبية مجانية للشباب على المهن التى يتطلبها سوق العمل وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة وتشجيعهم على العمل الحر، وتكثيف التوعية والتثقيف حول عمل المرأة وتمكينها إقتصاديًا كعضو فعال فى المجتمع للمشاركة فى عمليات التنمية.

وأوضح احمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه قام بمتابعة البرامج التدريبية بمراكز التدريب المهنى للشباب؛ إذ بدأت الدورة التدريبية لعدد 15 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة، وتدريب 15 شاب على مهنة التبريد والتكييف، فضلًا عن قيام المتدربين على مهنة الطاقة الشمسية بمركز التدريب المهني بالخارجة بتشغيل محطه موتور 30 حصان بالمحافظة بالكيلو 6 بقرية الشركة 8 بمركز الخارجة ، وعمل أول فريق صيانة ألواح طاقة شمسية علي مستوي المحافظة ، وخلايا JA قدره 550 وات، وانفرتر 30 حصان، وموتور نافورا 30 حصان، وطلمبه 30 حصان، وسيقوم هذا الفريق بعمل صيانة لوحدات الطاقة الشمسية بمركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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