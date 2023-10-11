جامعة القناة تعقد 9 برامج تدريبية موسعة لأفراد المجتمع

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على تدريب أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وطوائفهم في شتى صنوف العلم والمعرفة، وبهدف تنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يخلق فرص العمل المناسبة لهم، ويساعد في تمكينهم اقتصاديا، ومجتمعيا، ووصولا لما تهدف إليه القيادة السياسية والمبادرات القومية من رفع مستوى معيشة المواطنين، وتحقيقا لجودة الحياة.

في هذا الصدد، أعلن الدكتور ناصر مندور عن تنظيم جامعة قناة السويس لحزمة البرامج التدريبية الموسعة، التي تستمر في الفترة من 22 أكتوبر الحالي وحتى 30 نوفمبر القادم، وتضم 9 برامج تدريبية في مختلف مجالات التدريب والعلوم الإنسانية، والتكنولوجية وغيرها من المجالات العلمية.

تقام البرامج التدريبية تحت إشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع عمداء ووكلاء كليات الطب، التمريض، التربية، الآداب والعلوم الإنسانية، ومعهد الدراسات الأفروآسيوية...ويقوم بالتدريب خلالها نخبة مختارة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات.

هذا وتتناول البرامج التدريبية موضوعات أخطار الزواج المبكر، الخدمات الرقمية وتحسين المناخ الإداري، كيفية التعامل مع أطفال التوحد، كيفية المحافظة على الجهاز التنفسي والقلب مع محاربة التدخين، النوع الاجتماعي والتنمية المستدامة، التواصل الفعال والتأثير الإيحابي، تنمية مهارات المرأة من أصحاب الهمم لدمجها بسوق العمل، مهارات التعامل مع الأبناء المراهقين، الإبداع وحل المشكلات واتخاذ القرار والتفكير المنطقي للمرأة.