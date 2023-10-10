الاتحاد الأوروبي: الأولوية الآن وقف العنف والتصعيد وحماية المدنيين في فلسطين

أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الأولوية الآن في فلسطين هي وقف العنف والتصعيد وحماية المدنيين والإفراج عن جميع الرهائن، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد الأوروبي أطلق بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومصر والسعودية والأردن مبادرة مشتركة للمساعدة في تنشيط حل الدولتين في سبتمبر الماضي.

وأضاف بوريل - خلال اجتماع المجلس الوزاري المشترك للدورة الـ(27) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في مسقط اليوم /الثلاثاء/ ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية - أن الحدث المأساوي في فلسطين حاليا هو نداء إيقاظ للمجتمع الدولي للمشاركة في إيجاد حل مؤكدا أن دعم أصدقائنا لوقف العنف أمر حيوي.

وقال: "إننا نتابع أيضا بأكبر قدر من الاهتمام حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية الملاحة البحرية الموقعة عام 2012 مع دولة الكويت ولقد أتيحت لي فرصة مناقشة هذا الموضوع مع وزير خارجية دولة الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح".

وأوضح أن كلا من الكويت والعراق شريكان مميزان لدى الاتحاد الأوروبي ونريد أن نرى حلا لتلك القضية ونحن على استعداد للمساعدة ودعم وحدة أراضي دولة الكويت، مشيرا إلى أنه بعد تبني الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية الخليج العام الماضي فإننا "الأوروبيين" هنا اليوم لتقييم التقدم المحرز في تعاوننا والالتزام بالعمل معا في مجالات أكثر استراتيجية".

وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم جهود الشركاء في المنطقة لدعم التحديات الأمنية في الخليج.