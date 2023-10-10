برلماني: مبادرة تخفيض الأسعار خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن

قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرة لتخفيض أسعار 7 مجموعات من السلع الأساسية تصل تبدأ من 15% إلى 25% لمدة 6 أشهر تعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق المواطن.

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن مبادرة خفض الأسعار تعد من أبرز القرارات الداعمة من الحكومة لإزالة أي نوع من التحديات والصعوبات التي يواجهها المواطن في تلبية احتياجاته الاستهلاكية من خلال تخفيض أسعار السلع الأساسية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تضع ملف تحقيق الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها لدعم المواطن البسيط وحمايته من تداعيات أزمة التضخم العالمية وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن احتكار بعض التجار للسلع هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة مبالغ فيها، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك يبذل قصارى جهده في ضبط التجار المتلاعبين في الأسعار والمحتكرين لبعض السلع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة استمرارية التنسيق بين وزارتي الداخلية والتموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسواق والقضاء على الممارسات الاحتكارية من قبل التجار.



يشار إلى أن قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت العمل على كيفية السيطرة علي زيادة الأسعار خاصة أسعار المنتجات الغذائية.

أضاف "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، أن السلع التي سيتم تخفيض أسعارها هي الفول والعدس ومنتجات الألبان والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز، بالإضافة إلى تم الإتحاد مع منتجي الدواجن والبيض علي عمل خفض بنسبة 15% علي الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة.

وتابع مدبولي، أن تم التوافق علي خفض أسعار 7 سلع رئيسية ما بين 15% وحتي 25%.