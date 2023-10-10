"الزوج العرفي كلمة السر".. كشف لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة بأكتوبر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات نافذة مع خروج لأجزاء من أحشائها أسفل كوبري امتداد زويل المؤدي للطريق الأوسطي بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة زوج المجني عليها “عرفيا” لشكه في سلوكها وتم ضبطه.

كانت البداية بتلقي المقدم فريد معاذ رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سائق تابع لشركة توصيل مفاداه أنه أثناء مروره أسفل كوبري امتداد زويل المؤدي للطريق الأوسطي بدائرة القسم عثر على جثة أحد الأشخاص.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة ترتدي عباءة سوداء مذبوحة وبها آثار عدة طعنات نافذة مع خروج أجزاء من أحشائها بالخارج، جري نقل الجثة إلي ثلاجة مستشفي أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "فني لحام" زوج المجني عليها عرفيا بسبب شكه في سلوكها وتعدد علاقتها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.