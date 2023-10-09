مشروع فني جديد يجمع بين كريم عفيفي وعلي ربيع

تعقد حاليا جلسات عمل للوقوف على اللمسات النهائيه استعدادا لبدء تصوير فيلم جديد يجمع بين الفنان كريم عفيفي والفنان علي ربيع بعنوان ع الماشي، الفيلم من تأليف كريم ساميّ واحمد عبد الوهاب ومن انتاج يوسف الطاهر واخراج محمد الخبيري.

على صعيد متصل يخوض كريم عفيفي تجربة سينمائية جديدة أيضا مع الفنانة الكبيرة اسعاد يونس ، وهو فيلم عصابة عظمة والذي تدور احداثه حول كريم والذي بيتعرض لعملية نصب كبيره وبينتج عنها الاتفاق مع والدته والتي تقوم بدورها الفنانه اسعاد يونس علي تشكيل عصابة ليتم استرداد حقه مرة ثانية في مواقف مليئة بالكوميديا الفيلم من تاليف هاجر الابياري ومن اخراج وائل احسان .

و يشارك كريم أيضا في فيلم كتف قانوني مع الفنانة هالة صدقي ومجموعة كبيرة من النجوم، مع المخرج سامح عبد العزيز.