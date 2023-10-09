القبض على عاطل أنهى حياة طفل طعنا في مشاجرة بالطالبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل أنهى حياة طفل طعنا بعدما قام المجني عليه بالتشاجر مع المتهم لتحرش الأخير بشقيقته بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين صبي وعاطل لقيام الأول بالدفاع عن شقيقته عقب تحرش الثاني بها وخلال ذلك قام الثاني بطعن الأول بسلاح أبيض مطواة مما تسبب في مصرعه جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.