الختام.. منح كلوديا جولدين جائزة نوبل للاقتصاد 2023

منحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2023 إلى كلوديا جولدين "لتطوير فهمنا لنتائج سوق عمل المرأة".

وكشف بحث كلوديا جولدين، الحائزة على جائزة العلوم الاقتصادية هذا العام، أول وصف شامل لدخل المرأة ومشاركتها في سوق العمل عبر القرون، بالاضافة الى الفجوة المتبقية بين الجنسين.

حيث قامت كلوديا جولدين بفحص الأرشيفات وجمعت أكثر من 200 عام من البيانات من الولايات المتحدة، مما سمح لها بإظهار كيف ولماذا تغيرت الفروق بين الجنسين في الدخل ومعدلات التوظيف مع مرور الوقت.

و قال جاكوب سفينسون، رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية: "بفضل البحث الرائد الذي أجرته كلوديا غولدين، أصبحنا نعرف الآن الكثير عن العوامل الأساسية والعوائق التي قد يتعين معالجتها في المستقبل".