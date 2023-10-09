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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اليوم.. انطلاق اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب

صندوق النقد
صندوق النقد
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يبدأ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، أول اجتماعات سنوية لهما في القارة الأفريقية منذ خمسين عاما.

وأوضحت أن الاجتماعات التى ستنعقد بالمغرب، تأتي في الوقت الذي تتعرض فيه المؤسستين  لضغوط لاعتماد إصلاحات تتيح توفير مساعدة أفضل للدول الفقيرة المثقلة بالديون والرازحة تحت تداعيات التغير المناخي.

وتعقد الاجتماعات التي تستمر أسبوعا كاملا ويشارك فيها وزراء مال وحكام بنوك مركزية ورؤساء شركات وشخصيات أخرى، في مدينة مراكش المغربية بعد شهر من زلزال عنيف قضى فيه نحو ثلاثة آلاف شخص في المنطقة.

وتعود الاجتماعات السنوية الأخيرة للمؤسستين الماليتين العالميتين في إفريقيا إلى العام 1973 عندما استضافت كينيا هذا الحدث فيما كانت لا تزال بعض دول القارة تحت سلطة الاستعمار.

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