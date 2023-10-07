"تعليم الوادي" تفوز بالمركز الخامس بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الفنية

أعلن المهندس سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد اليوم السبت، أن قطاع تعليم المحافظة نجح في حصاد المركز الخامس على مستوى الجمهورية بمسابقات النشاط الصيفي للتربية الفنية "التعبير الفنى والتصميم الفني".

جاء ذلك ضمن مسابقات مركز تنمية قدرات المبدعين فى التربية الفنية لصيف 2023 ، والذي تم تنفيذه، بالتعاون وتوجيه عام التربية الفنية بمقر مدرسة الثورة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الداخلة التعليمية؛ لخدمة الطلاب المبدعين في مجال التربية الفنية طوال فترة الإجازة الصيفية.

وأشار المهندس سيد إلى جهود جميع القائمين على العمل وظهوره بالمظهر اللائق والمشرف أمام لجنة التحكيم الموفدة من وزارة التربية والتعليم.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.