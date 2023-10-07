تقارير إسرائيلية: اختطاف جندي إسرائيلي وتل أبيب تعلن حالة التأهب للحرب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي اختطف إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى سيطرة مسلحين فلسطينيين على مركز شرطة في سديروت شمال القطاع.

ووقعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أنه سيعقد اجتماعا مع كبار المسئولين الأمنيين في الساعات القادمة لبحث الهجمات الصاروخية.