إندونيسيا تستضيف لأول مرة منتدى الدول الأرخبيلية والجزرية الأسبوع المقبل

تستضيف إندونيسيا لأول مرة منتدى الدول الأرخبيلية والجزرية، يوم الأربعاء المقبل، الذي تشارك فيه وفود من أكثر من 25 دولة، من بينها اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الجمعة، أن المنتدى يضم أكثر من 50 دولة عضوة، حيث يلتقي وزراء تلك الدول كل عام، لافتة إلى أن القمة المقبلة مقرر انعقادها في مدينة بالي جنوبي البلاد، وستبحث سبل التعامل مع ارتفاع منسوب مياه البحر والنفايات البلاستيكية البحرية بالإضافة إلى قضايا أخرى.

ومن المتوقع أن تدعم القمة فكرة الموازنة بين الأنشطة البحرية والاقتصادية.

وقال الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، إن بلاده تعترف بأهمية الروابط بين المحيط والتغير المناخي، كما تعتقد أنه من خلال الدعم الدولي فإن بإمكان دول الأرخبيل والدول الجزرية الصغيرة أن تكون جزءًا من الحل.

وتأمل إندونسيا أن تشجع القمة الاقتصاديات الناشئة المعروفة بـ"الجنوب العالمي" لتعزيز شراكتها.