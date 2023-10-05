قوات الاحتلال تقتحم شرقي نابلس لتأمين دخول المستوطنين

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت شرقي مدينة نابلس في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لتأمين دخول المستوطنين لمنطقة "قبر يوسف"، واندلعت مواجهات عنيفة مع الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، في رسالتها لقناة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب الفلسطينيين، كما استهدفت الصحفيين خلال الاقتحام.

وأوضحت أن الدفاع المدني الفلسطيني يحاول السيطرة على حريق هائل قرب مخيم عسكر، والذي اندلع عقب اقتحام الاحتلال للمدينة.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال بمخيم بلاطة، بالإضافة إلى اختناق أكثر من 90 آخرين، في الوقت الذي يواصل فيه اقتحام المنطقة الشرقية.

وأكدت أن قناصة الاحتلال يستهدفون الفلسطينيين، وأن هناك 40 حافلة تقل 2000 مستوطن تستعد لدخول المدينة.

ومن جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن جرافة عسكرية احترقت، إثر استهدافها بزجاجات حارقة.