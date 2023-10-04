هرم هوارة بالفيوم يحتفل بعيد النصر والكرامة.. صور

شهدت منطقة هرم هوارة الأثرية، اليوم زيارة وفد سياحى تشيكى ووفد آخر من النمسا لمشاهدة جمال المنطقة الأثرية وأبدوا إعجابهم وسعادتهم بترحيب وحسن استقبال العاملين بمنطقة هرم هوارة الأثرية.

ومن جانبها قالت الدكتورة نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الإداري بمنطقة آثار الفيوم، إن المحافظة تشهد حالة من الرواج السياحى، لم تشهدها المناطق الأثرية من سنوات طويلة.

وتابعت مدير إدارة الوعي الأثري، أن هناك حالة من الإقبال السياحى لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم وكانت من أكثر المناطق التي شهدت زيارات متعددة من الوفود السياحية هرم هوارة، للاستمتاع بمشاهدة تصميمه المميز، باعتباره أحد الرموز المهمة التي تمثّل السياحة في الفيوم.

كما أن محافظة الفيوم تتميز بسمات طبيعية مميزة جعلت منها مقصداً للسياح على مر العصور، فاشتهرت بمعالمها السياحية وانتشرت بأنحائها المناطق الأثرية التي يفد إليها المعجبون من جميع دول العالم. فامتلكت بذلك كل المقومات التي تضعها على خريطة السياحة العالمية.

كما كشفت أنها حرصت على رصد حركة السياحة بالمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم ومتابعتها بصورة دورية.

وجاء ذلك فى إطار توجيهات قيادات وزارة السياحة والآثار، وحرص الدكتور علي البطل مدير عام آثار الفيوم بضرورة الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية،وفى حرص إدارة الوعى الأثري، على تنشيط حركة السياحية بالمحافظة لدورها الكبير في دعم الاقتصاد.

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