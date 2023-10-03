البابا فرنسيس يعلن عن رأيه في زواج المثليين

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، إن مباركة الأزواج المثليين هي انحراف عن تعاليم الكنيسة الكاثوليكية الرومانية

وأضاف خلال الإجابة علي بعض تساؤلات الكرادلة حول ما إذا كان يجب أن يتغير موقف الكنيسة الكاثوليكية من مسألة مباركة الأزواج المثليين.بجانب أسئلة عامة من خمسة كرادلة حول تفسير الوحي الإلهي، ومباركة الاتحاد المثلي، والمجمعية، ورسامة النساء، والتوبة كشرط ضروري لمغفرة الخطايا .

وتعليقًا على مسألة مباركة المثليين جنسيًا، أشار البابا فرنسيس إلى أن “الكنيسة لديها فهم واضح جدًا للزواج: الاتحاد الحصري والدائم وغير القابل للانفصال بين رجل وامرأة” الذي يهدف إلى الإنجاب. "هذا الاتحاد فقط يمكن أن يسمى الزواج"، و "أشكال الاتحاد الأخرى" لا يمكن أن تسمى الزواج.

واضاف : "في علاقاتنا مع الناس، يجب ألا نفقد الرحمة الرعوية، التي يجب أن تتخلل جميع قراراتنا وعلاقاتنا"، وبالتالي، في الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، "لا يمكننا أن نكون قضاة ينكرون ويرفضون فقط".

وشدد البابا أن "الفطنة الرعوية يجب أن تميز بشكل كاف ما إذا كانت هناك أشكال من البركة يطلبها شخص أو أكثر ولا تنقل فكرة خاطئة عن الزواج".

وتابع، "على الرغم من وجود مواقف غير مقبولة أخلاقيا من وجهة نظر موضوعية، فإن نفس المحبة الرعوية تتطلب منا ألا نتعامل مع الناس باعتبارهم "خطاة" في الوقت نفسه يمكن تخفيف ذنبهم من خلال عوامل مختلفه.