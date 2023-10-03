محافظ قنا يتفقد اصطفاف المعدات الخاصة برفع القمامة

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واللواء محمد حلبي رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بقنا ، اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا والقطاعات الخدمية بالمدينة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة " بلغني " التي اطلقتها المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، والذي تم تنظيمه بمنطقة الكيلو 6 بمدينه قنا ، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية القائمة علي تشغيلها ، بالإضافة للوقوف على حجم الاحتياجات المطلوب توفيرها من المعدات ، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و حسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والمقدم اسامه كمال عضو هيئة الرقابة الادارية، والمهندس رجب عرفه رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا .

حيث تفقد " الداودي " و " حلبي " والوفد المرافق لهما ، المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي 49 مُعدة تنوعت ما بين ( لودر - لودر زاحف - بلدوزر - جليدر - سيارة مكبس - سيارة هوك ليفت - حفار - سيارة مكنسة - سيارة بيك اب - سيارة كسح - بطاحة - تريلا بالمقطورة - نافوري مدمج صغير - نافوري مدمج كبير- سيارة كسح كبيرة - سيارة مياه - سيارة دوبل كابينة - سيارة ونش - شفاط كبير - مولد كهرباء - سيارة اسعاف ).

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الموارد المائية والري ومديرية الطرق والنقل وقطاع الكهرباء ، وهيئة الطرق والكبارى ومرفق الإسعاف.

وأضاف الداودي، أنه تم المرور على جميع المعدات المصطفة ، وتم تكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة ، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها و كفائتها الفنية للقيام بمهامها .

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