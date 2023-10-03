خطط سلامة ومأمونية المياه على رأس أجندة اليوم الثالث لمعرض اكسبوتك 2023

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن الشركة تضع ضمن أولوياتها سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحى بجميع الشركات التابعة لها.

وأوضح الدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه لضمان استدامة تقديم خدمات عالية الجودة فإن الشركة قد انشئت ادارات سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة وشركاتها التابعة لمتابعة تنفيذ خطط سلامة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحى والتى تخضع لمراجعة ومتابعة مستمرة من الشركة القابضة وبعض الجهات المعنية مثل وزارة البيئة ووزارة الصحة وذلك لضمان التزام كافة المحطات والشبكات بجميع الشركات التابعة بالمعايير العالمية للجودة فى عمليات إنتاج مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.

هذا وعقد عقد كلا من الدكتور محمود عبد الرحمن مدير عام إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، والدكتور وليد حسني مدير مأمونية المياه والدكتور احمد جمال مدير شئون البيئة ندوة نقاشية تحت عنوان مأمونية المياه والصرف من خلال المتحدثين المختلفين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اطار فاعليات المؤتمر والمعرض الدولي مصر للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

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