السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على قبري السادات وناصر.

كما بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.