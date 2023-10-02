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الإثنين 02 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان الإيراني لأسباب سياسية

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي
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أكدت تقارير صحفية سعودية، إلغاء مباراة الاتحاد السعودي ضد سباهان الإيراني، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، والتي كان مقرر لها اليوم الاثنين، في استاد "نقش جهان"، تأخرت المباراة في الانطلاق كثيرا بعد إعلان تشكيلة الفريقين.

وجاء قرار إلغاء المباراة من مراقب المباراة بسبب رفض فريق الاتحاد السعودي خوض اللقاء بسبب وجود صور ولافتات سياسية في ملعب اللقاء بالإضافة إلى تمثال السياسي قاسم سليماني.

وطلب في البداية مسؤول فريق اتحاد جدة من مراقب المباراة، إزالة جميع اللافتات والصور والتمثال، إلا أن طلبه وجه بالرفض، ليغادر لاعبو الاتحاد ملعب المباراة للعودة إلى فندق الإقامة، بعد إصرار الفريق على عدم خوض اللقاء لأسباب سياسية.

ولا يعرف مصير تلك المواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا، وبات من المقرر إصدار الاتحاد الآسيوي بيانًا رسميًا في الساعات المقبلة، لتحديد مصير اللقاء باحتساب نتيجة المباراة لاحد الفريقين أو تحديد موعد جديد لهذه القمة.

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