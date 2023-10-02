الدفاع الروسية: إحباط جميع هجمات أوكرانيا والقضاء على مئات الأفراد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط جميع الهجمات، التي شنتها قوات كييف خلال اليوم الماضي، مشيرة إلى القضاء على المئات من أفراد القوات الأوكرانية وإسقاط 45 طائرة مسيرة وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الاثنين:" تصدت القوات الروسية هجومين شنتهما القوات الأوكرانية على محور "كراسني ليمان" وتمكنت من القضاء على أكثر من 60 جنديا أوكرانيا".

وأضاف البيان:" لقد تصدت القوات الروسية لــ 3 هجمات أوكرانية على محور "دونيتسك"، حيث بلغت خسائر أوكرانيا 180 عسكريا"، منوها بإسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال اليوم الماضي 45 طائرة مسيرة واعتراض صاروخين أطلقا من منظومة "هيمارس" الأمريكية.

وتابع بيان وزارة الدفاع الروسية:" دمرت القوات الروسية مستودعات وقود وذخائر جوية للقوات الأوكرانية في مطار دنيبروبيتروفسك"، لافتا إلى أن الجيش الروسي تمكن من القضاء على 65 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

ونوه البيان بأن القوات الروسية استهدفت مركز اتصالات تابعا للواء الميكانيكي 66 الأوكراني في مدينة "بيتروفسكويه" بجمهورية لوجانسك الشعبية.