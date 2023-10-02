لليوم الرابع.. حملات تفتيش على شركات تداول بيض المائدة بـ5 محافظات

كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الحملات الرقابية على أسواق تداول بيض المائدة.

وأكدت الوزارة، أنه لليوم الرابع على التوالي، توجه كل من الزراعة ومباحث التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ضرباتهم لمحتكرى بيض المائدة، وذلك بعد أن وردت معلومات عن بعض شركات تداول بيض المائدة بأنها تبيع بيض المائده بأسعار مبالغ فيها ولا تتماشى مع تكاليف الإنتاج ومصروفات التشغيل، في محافظات القليوبية، والجيزة، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية.

وأضافت أن تلك الشركات تخزن كميات من بيض المائده لحجبها عن السوق بغرض الإحتكار وزيادة أسعارها، كما تقوم هذه الشركات بالتعاملات التنافسيه والإتفاقات لرفع الأسعار على المستهلك، والتعاون فيما بينهم ضد مصلحة المواطن،

وأكدت وزارة الزراعة، أنه تم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد والتأكد من صحة المعلومات، كما توجهت لجان رقابية من الزراعة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه، وداهمت مخازن بيض المائده، وتبين أثناء التفتيش بوجود كميات من أطباق بيض المائدة مخزنة بغرض الإحتكار ورفع الأسعار، وما يتم بيعه منهم يباع بأسعار مرتفعة مبالغ فيها وبدون فواتير أو سندات تثبت سعر الشراء أو سعر البيع.

وأوضحت، أن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصه باحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق، مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على استدامة مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وتم إحالة الوقائع إلى النيابه العامة.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار حملات التفتيش والرقابه الفجائية من قبل وزارة الزراعة، ومباحث التموين، ووزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكافة الجهات الرقابية، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهورية، دون توقف، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، ويمكن الإبلاغ عن طريق أرقام واتساب قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة «01551183225 ـــــ 01551183224».

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