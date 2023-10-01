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الأحد 01 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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Le Dialogue بالعربي

اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا.. قارة تدمر بعضها.. هل تصبح أوروبا مسرحًا للحرب النووية بين الولايات المتحدة وروسيا؟

العدد الاسبوعي
العدد الاسبوعي
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تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 2 أكتوبر 2023:

أزمة الهجرة.. البابا عن الدراما الإنسانية فى البحر المتوسط: اللاجئون جاءوا طلبًا للضيافة وبحثًا عن الحياة ولم يأتوا للغزو

قارة تدمر بعضها.. هل تصبح أوروبا مسرحًا للحرب النووية بين الولايات المتحدة وروسيا؟ 

 بروكسل تبحر بعيدًا دون أى تفكير فى مستقبل سكان جنوب شرق القارة  «إيكونوميست» تنبه الاتحاد الأوروبى: استعدوا لـ«حرب طويلة»  الأوروبيون لا يملكون أدوات صناعية قادرة على تلبية احتياجات معارك طاحنة

شحنات الأسلحة الإسرائيلية تتزايد نحو أذربيجان

11 رحلة طيران منذ مارس الماضى منها 5 فى الأسبوعين الأخيرين

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البوابة أزمة الهجرة أوروبا للحرب النووية الولايات المتحدة وروسيا