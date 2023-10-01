حبس عاطل لاتهامه بسرقه كبار السن والاستيلاء على البطاقات البنكية بروض الفرج

أمرت نيابة روض الفرج بحبس شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية.

تعود الواقعة عندما نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج لقيامه بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى عن طريق الاستيلاء على البطاقات البنكية "كروت الفيزا" الخاصة بهم بدعوى مساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم وإستبدالها بأُخرى، وسحب مبالغ مالية من حسابهم عقب التحصل منهم على الرقم السرى.. وبحوزته ( 4 بطاقات بنكية "فيزا" بأسماء أشخاص مختلفين- مبلغ مالى).