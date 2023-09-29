بالصور.. وزارة العمل تبرز أعمال تطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج

قالت وزارة العمل، اليوم الجمعة، بحسب تقرير مصور إن كاميرا الوزارة التقطت صوراً لـ"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة، قبل وبعد تطويرها، وكيف كان يعاني المواطنون من الزحام الشديد ، والوقوف خارج "الوحدة" في حرارة الشمس صيفا، أو تحت الامطار شتاء ، وسرعة تطوير الوحدة لتتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة.

جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة الوزارة نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشدداً على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وآدميِ.

وهناك متابعة يومية لمستوى الخدمات، وعملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ"الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وكذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على العمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية،وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون،وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج، وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

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