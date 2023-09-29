ads
الجمعة 29 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. وزارة العمل تبرز أعمال تطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قالت وزارة العمل، اليوم الجمعة، بحسب تقرير مصور إن كاميرا الوزارة التقطت صوراً لـ"وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج" الملحقة بمبنى الوزارة، قبل وبعد تطويرها، وكيف كان يعاني المواطنون من الزحام الشديد ، والوقوف خارج "الوحدة" في حرارة الشمس صيفا، أو تحت الامطار شتاء ، وسرعة تطوير الوحدة  لتتماشى مع ثقافة  الجمهورية الجديدة.

جاء تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، منذ توليه حقيبة الوزارة نهاية العام الماضي 2022، حيث كانت توجيهاته المباشرة بسرعة تجهيز "الوحدة" بهذا الشكل، لاستقبال المواطنين، مشدداً على حُسّن استقبالهم، والتعامل معهم بشكل لائقِ وآدميِ.

وهناك متابعة يومية لمستوى الخدمات، وعملية سير العمل وتلقى طلبات المواطنين بـ"الوحدة" التي تتبع الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وكذلك رصد تعامل العاملين بالوحدة مع "الجمهور" في توضيح مراحل التقديم على العمل بالخارج من استيفاء الأوراق والشروط المطلوبة، ومواعيد وطرق إجراء المقابلات الشخصية،وطبيعة عقود العمل، والتأكد من تراخيص شركات إلحاق عمالة يتعامل معها المواطنون،وغيرها من "المعلومات" التي يطلبها المواطن المصري، بشأن العمل بالخارج، وكيفية الوصول إلى مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج.

FB_IMG_1695999257256
FB_IMG_1695999257256
FB_IMG_1695999255196
FB_IMG_1695999255196
FB_IMG_1695999253049
FB_IMG_1695999253049
FB_IMG_1695999251070
FB_IMG_1695999251070
FB_IMG_1695999249032
FB_IMG_1695999249032
FB_IMG_1695999247031
FB_IMG_1695999247031
FB_IMG_1695999245129
FB_IMG_1695999245129
FB_IMG_1695999243218
FB_IMG_1695999243218
FB_IMG_1695999241269
FB_IMG_1695999241269
FB_IMG_1695999239250
FB_IMG_1695999239250
FB_IMG_1695999237217
FB_IMG_1695999237217
FB_IMG_1695999235216
FB_IMG_1695999235216
FB_IMG_1695999233125
FB_IMG_1695999233125
FB_IMG_1695999231126
FB_IMG_1695999231126
FB_IMG_1695999229075
FB_IMG_1695999229075
FB_IMG_1695999226759
FB_IMG_1695999226759
ads
الجمهورية الجديدة العمالة المصرية بالخارج حسن شحاته طلبات المواطنين مكاتب التمثيل العمالي وزير العمل حسن شحاته وزارة العمل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج
ads