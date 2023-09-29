صور| استعدادات مدارس شمال القاهرة للعام الدراسي الجديد

استعدت الإدارات التعليمية بالمنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة، لاستقبال العام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ رافعين شعار "عودًا حميدًا وعامًا جديدًا مكللًا بالجد والنشاط".
وجاء ذلك وفقا لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، في إطار التأكد من إنتهاء جاهزية الإدارات التعليمية بالمنطقة الشمالية ووضع اللمسات النهائية استعدادًا لعام الدارسى الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣.
تم تنظيف المدارس وتعقيمها بالمواد المطهرة حفاظا على صحة الطلبة، وتنظيم الحجرات الدراسية والتأكد من سلامة الأثاث والتهوية الجيدة بها، والتأكد من سلامة المعامل وفحص أجهزتها لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب، والتأكد من توزيع المناهج للمعلمين، والتأكد من إنتهاء لجان وضع الجدوال الدراسية، وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.