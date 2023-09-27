السودان يرشح "وداعا جوليا" لتمثيله في جوائز الأوسكار

أفادت اللجنة الوطنية السودانية عن اختيار الفيلم الروائي "وداعا جوليا"، للمخرج محمد كردفاني والمنتج أمجد أبوالعلاء، لتمثيل البلاد رسميا في جوائز الأوسكار فئة أفضل فيلم دولي لعام 2023، ووقع الاختيار على الفيلم بالإجماع من جميع أفراد اللجنة، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم تجاريا في دور العرض المصرية ابتداء من 25 أكتوبر المقبل.

من المنتظر أن يخطو الفيلم أولى خطواته عربيا، حيث ينافس في الدورة السادسة لمهرجان الجونة السينمائي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وجائزة سينما من أجل الإنسانية بحضور المخرج والمؤلف محمد كردفاني، والأبطال إيمان يوسف وسيران رياك ونزار جمعة، إلى جانب فردين من فريق إنتاج الفيلم.

وسيحصل الفيلم على عرضه الأول في المملكة المتحدة في مهرجان لندن السينمائي، ويذكر أن جميع تذاكر عروضه قد نفدت قبل شهر من انطلاقة المهرجان.

وكان الفيلم قد شارك في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ومهرجان ملبورن السينمائي.

ويذكر أن مسيرة الفيلم مع الجوائز حافلة، إذ انطلقت من مهرجان كان السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة الحرية وشهد عرضه العالمي الأول، ومؤخرا حصد 3 جوائز دولية جديدة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ21 من مهرجان Paysages de Cinéastes في فرنسا، إذ فاز بـجائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز الدولية إلى 4 جوائز دولية.

كما تلقى "وداعا جوليا" 7 ترشيحات ضمن جوائز سبتيموس الدولية التي تقام فعالياتها في العاصمة الهولندية أمستردام، والترشيحات هي: أفضل فيلم إفريقي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو، ترشيحين أفضل ممثلة إفريقية (إيمان يوسف وسيران رياك)، أفضل تصوير سينمائي وأفضل موسيقى تصويرية.

تدور أحداث الفيلم في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.

الفيلم من إخراج وتأليف محمد كردفاني الحائز على العديد من الجوائز، وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك، ويشارك في بطولة الفيلم الممثل المخضرم نزار جمعة وقير دويني الذي اختارته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سفيرا للنوايا الحسنة عن منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وتعلن أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية القائمة الأولية للأفلام المقبولة في مسابقة أوسكار أفضل فيلم عالمي في ديسمبر، بينما تصدر القائمة القصيرة في يناير، فيما يقام حفل إعلان وتوزيع الأوسكار في العاشر من مارس 2024 بمدينة لوس أنجليس الأمريكية.