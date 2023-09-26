ندوة لدعم الأمهات العاملات بالأقصر ضمن أسبوع الرضاعة الطبيعية.. صور

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، اليوم الثلاثاء، فاعلية دعم الأم العاملة بالأقصر، والتي تضمنت ندوة بعنوان "لا شئ يمنع الأم العاملة من الرضاعة الطبيعية"، داخل قاعة الاجتماعات الكبرى لمجمع الأقصر الطبي الدولي أحد مستشفيات الهيئة.

أقيمت فاعلية الأمهات العاملات، بحضور الدكتور أحمد البرعي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وعدد من قيادات فرع الأقصر والهيئة العامة، وما يقرب من 90 سيدة خاصة من السيدات الحوامل والمرضعات العاملات، بمختلف الجهات بناء على الدعوة العامة لفرع هيئة الرعاية بالأقصر، وذلك في ظل استمرار احتفالات العالم بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية وتحت شعار " لا شيء يمنع الأم العاملة من الرضاعة الطبيعية.

قدم التدريب نخبة من المدربين واستشاري الرضاعة الطبيعية، الدكتورة أمل الطويل، استشاري طب الأطفال واستشاري دولي الرضاعة الطبيعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية، والأكاديمية الدولية لطب الرضاعة الطبيعية ABM، وكلا من الدكتورة ريهام محمد مبارك، والدكتورة رقيه عبد العزيز استشاريي طب الأطفال والرضاعة الطبيعية.

تم خلال الندوة، إلقاء الضوء على أهم المشاكل والمعاناة التي تواجهها الأم المرضعة والعاملة وكيفية التعامل معها، كما شملت الفاعلية التي استمرت علي مدار يومين متتاليين، تدريباً علمياً وندوة توعوية عن أهمية الرضاعة الطبيعية، لما يقرب من 40 طبيب ومقدمي الخدمة في مختلف التخصصات مثل تخصص النساء والتوليد، الأطفال، المبتسرين، الخدمات التمريضية والرائدات الريفيات.

جاءت أهم النقاط الأساسية للتدريب على أهمية الرضاعة الطبيعية، والتغذية السليمة للأم والطفل، بينما شمل اللقاء المجتمعي في اليوم الثاني تعريف الحضور من السيدات بأهمية الرضاعة وأنها حق لكل طفل، مع توعية الأم على كيفية الحفاظ علي الرضاعة الطبيعية بجانب عملها وطرق زيادة إدرار اللبن لدى الأمهات.

جدير بالذكر، أن الفاعلية جاءت بالتعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمعهد القومي للتغذية، بدعم من الشبكة الدولية لتغذية الرضع في العالم العربي (IBFAN) ، وبرنامج الغذاء العالمي WFP، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، ومنظمة الصحة العالمية، والجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية، والمؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل.

الندوة (1)

الندوة (2)

الندوة (3)

الندوة (4)

الندوة (5)

الندوة (6)

الندوة (7)

الندوة (8)

الندوة (9)

الندوة (10)

الندوة (11)

الندوة (12)