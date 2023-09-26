كوريا الجنوبية تستضيف اجتماعا مع دبلوماسيين من الصين واليابان

أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستستضيف، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيين كبارا من الصين واليابان، في اجتماع ثلاثي نادر يناقش خلاله ممثلو الدول الثلاث سبل تعزيز العلاقات بين بلدانهم، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

وأوضحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان، أن الدبلوماسيين سيبحثون أيضا مدى إمكانية إعادة العمل بالقمة الثلاثية التي عقدت آخر نسخة منها في عام 2019 في مدينة تشنجدو في غرب الصين.

وتعد المحادثات الثلاثية المقررة في كوريا الجنوبية محاولة من سيول وطوكيو لتهدئة مخاوف بكين فيما يتعلق بالتقارب الذي حصل أخيرا بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية.