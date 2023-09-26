الزمالك يفوز على الأهلي بنغازي في بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

قدّم الزمالك المصري والأهلي بنغازي الليبي وجهان متناقضان في ظهورهما الأول في منافسات المجموعة الثانية لبطولة الدوحة الدولية لكرة السلة، الزمالك حسم المباراة بفارق الأشواط (17-12 و37-30 و59-41) مؤكّداً أنه حضر الى الدوحة للمنافسة على اللقب، فيما لم يتمكن الأهلي من تقديم صورته المعتادة لكنه قادر على التعويض والعودة في المباريات المقبلة، اذا ما قدّم الأداء عينه الذي اظهره في الربع الأخير للمباراة

ونجح الزمالك في التقدم من بداية المباراة التي كانت دفاعية الى حدٍ ما، ومتقاربة لجهة الحركات الدفاعية والهجومية، مع أفضلية بسيطة للفريق المصري منحته التقدم (17-12) في الربع الأول ومن ثم (37-30) في نهاية الشوط الأول للمباراة.

الفريق الليبي أضاع التركيز في الربع الثالث، حيث استعجل الهجمات لتقليص الفارق فكثرت الألعاب الفردية، وبالتالي أخطاء خسارة الكرة، مع 22 "تيرن أوفر" بنهاية هذا الجزء وهو رقم كبير مقابل 10 فقط على الزمالك الذي استغلّ الأمر لتوسيع الفارق، فوصل الى 18 نقطة بنهايته (59-41).

عودة الفريق الليبي في الربع الأخير بقيادة بيري باتي وأتر ماجوك لم تسعفه لخطف الفوز بعد تقليص الفارق الى 3 نقاط (67-64) حيث تمكن رجال المدرب احمد مرعي من الاحتفاظ بالتقدم بثلاثية وليد عبد الجواد مهدت الفوز للفريق الأبيض الذي صنعه عمر هشام ورفاقه بفارق 7 نقاط (72- 65) بنهاية المباراة.

عمر هشام أفضل لاعب في المباراة، سجل 16 نقطة مع 6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، كما سجل احمد عزب 14 نقطة واحمد اسماعيل 10 نقاط و10 تمريرات حاسمة، ومن الفريق الليبي سجل باريش بيتي 20 نقطة مع 9 متابعات وأضاف غيث الرحمن 10 نقاط.