استمرار حبس المتهمين بسرقة مصنع مواد غذائية بأكتوبر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر، استمرار حبس المتهمين بسرقة مصنع مواد غذائية، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات

كانت نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بوجود بلاغ سرقة مبلغ مالى وجهازين التسجيل الخاصين بكاميرات المراقبة من داخل مصنع لتعبئة المواد الغذائية "كائن بدائرة القسم".

بسؤال (الـمُبلغ "مالك ورئيس مجلس إدارة المصنع - حارس المصنع) قرر الأول بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالى، حيث ورد له اتصال هاتفى من الثانى بقيام شخصان بالتعدى عليه وتقييده بالحبال داخل المصنع وتهديده بسلاح نارى وسرقة محتويات الخزينة، ولدى حضور المُبلغ وجد الثانى مُلقى بالطابق الثانى وبجواره حبل أيد الثانى ذات الأقوال.

بالفحص تبين عدم صحة رواية حارس المصنع، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) لعلمه بمكان الاحتفاظ بأموال المصنع داخل الخزينة حيث قاما بإرتكاب الواقعة وكسر باب الخزينة بإستخدام صاروخ وإنصرف الأخير وبحوزته المبلغ المالى وكاميرات المراقبة المستولى عليها