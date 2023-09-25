أحمد سامي يضع الرتوش الأخيرة لتشكيل سموحة أمام بلدية المحلة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، استعداداته لموقعة بلدية المحلة المرتقبة في الدوري الممتاز.

ومن جانبه، يضع أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، الرتوش الأخيرة لتشكيل الموج الأزرق أمام بلدية المحلة في الدوري.

وطالب أحمد سامي، لاعيبه بضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام بداية المحلة في عقر داره، لتعويض التعادل أمام الجونة في الجولة الأولى من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل سموحة السكندري ضيفاً على نظيره بلدية المحلة، غداً الثلاثاء، على ملعب استاد المحلة، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .