بعثة أممية: إصابة 20 مدنيًا جراء ألغام ومتفجرات بالحديدة اليمنية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة"أونمها"، اليوم الأحد، عن إصابة 20 مدنيا جراء حوادث متعلقة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، غربي اليمن.

وقالت البعثة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نسخة منه، إنها سجلت 13 حادثا متعلقا بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأشارت إلى أن ذلك يمثل انخفاضا بنسبة 26 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وزيادة بنسبة 122 في المئة مقارنة بالشهر الماضي.

وبحسب البيان، فقد أصيب 20 شخصا جراء تلك الحوادث في مديريات الجراحي وحيس وبيت الفقيه ومديرية الحوك.

وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية التي تشهد بشكل متكرر انفجارات الألغام ومتفجرات من مخلفات الحرب.

وسبق أن قُتل وأُصيب آلاف المدنيين جراء انفجار الغام وعبوات في عدة محافظات يمنية، بحسب تقارير حكومية.