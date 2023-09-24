أعضاء الشيوخ يشيدون بتوجيهات الرئيس السيسي لتطوير الهيئة العربية للتصنيع

أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تدعم دائما تطوير الصناعة ومواكبة التغيرات حيث وجه الرئيس بتطوير الهيئة العربية للتصنيع.

ومواصلة الجهود الجارية للهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلي، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

قال النائب وليد صلاح التمامي عضولجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي يضع أولوية كبيرة لصناعات المحلية سواء وتشجيعها من خلال قواعد واسس بناءة تشجع صغار المستثمرين بالإضافة لتوجيهات سيادتة دائما بحل وتزليل كافة العقبات علي صغار المصنعين .

وأضاف التمامي في بيان له اليوم الأحد أن توجيهات الرئيس المستمرة لدعم الصناعة بمثابة استراتيجية جديدة للعمل من أجل حل جميع المشاكل أو الأزمات التي تواجه الصناعة في الفترة الراهنة، متوقعا تعميق التصنيع المحلي بعد القرارات السيادية الأخيرة.

وفي نفس السياق أشاد النائب محمد علي أبوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بأن توجيهات الرئيس واضحة بشان استراتيجية تطوير الهيئة، والتي تتعلق بزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية لمصانعها، وتحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة، والتغيرات ومواكبة الحداثة فيما يتعلق بالشق التصنيعي إلى جانب تدريب الكوادر البشرية على استخدام المعدات الحديثة ذات الإنتاجية والدقة العالية.

واشار أبوحجازي إلى أن استراتيجية تطوير الهيئة العربيةللتصنيع والتوجيه بتعميق التصنيع المحلى، تتوافق مع تحديات اقتصادية وعالمية كبيرة، ورغبة مصر المعلنة في دعم وتعزيز القطاع الصناعي، والوصول بالصادرات المصرية لـ100 مليار دولار سنويا بتوجيهات مستمرة من الرئيس بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، في إطار تلبية متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.

وكان الرئيس قد وجه بمواصلة الجهود الجارية للهيئة في مختلف المجالات، وذلك في إطار تلبيةً متطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تعميق التصنيع المحلى، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي.