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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

علاء عابد: الشعب المصري سر نجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، وقواعدها القائمة على احترام الدستور والقانون وتوسيع نطاق المشاركة.

وأوضح عابد ، في تصريحات صحفية له، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة استحقاق دستوري مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة بما يتماشى مع النهضة التنموية غير المسبوقة التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات في مصر، وثقته في حكمة وفطنة الشعب المصري أثناء مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتخرج بالصورة والمضمون اللائق بالدولة المصرية.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية بمثابة الضمان الحقيقي لنزاهة الانتخابات وتحقيق تكافؤ الفرص لكافة المرشحين وعدم حدوث أي تلاعب أثناء الانتخابات.

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النائب علاء عابد الإشراف القضائي الانتخابات الرئاسية المقبلة
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