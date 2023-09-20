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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأوكراني ومدير وكالة الطاقة الذرية يبحثان الأوضاع بمحطة زابوروجيا

وزير الخارجية الأوكراني
وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا
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بحث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي الوضع في محطة زابوروجيا للطاقة النووية.
وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن كوليبا التقى مع جروسي في مدينة نيويورك الأمريكية على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين ناقشا - خلال اللقاء - الأوضاع الراهنة في محطة زابوروجيا للطاقة النووية ومواصلة التعاون بين أوكرانيا والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني "يتعين على روسيا إنهاء ابتزازها النووي والانسحاب من محطة زابوروجيا للطاقة النووية لاستعادة السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا وفي أوروبا بشكل عام".
 

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وزير الخارجية الأوكراني محطة زابوروجيا
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