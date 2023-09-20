قوات حفظ السلام الروسية تجلي ألفي مدني عن قره باغ بسبب الأعمال العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام التابعة لها أجلت حوالي 2000 مدني عن إقليم قره باغ بسبب الأعمال العسكرية هناك.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأربعاء - إن قوات حفظ السلام الروسية أجلت حتى الآن أكثر من ألفي مدني، بينهم 1049 طفلا.. فيما تم نقل جميع السكان الذين تم إجلاؤهم إلى أماكن للإقامة المؤقتة وتزويدهم بالوجبات الساخنة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

وأوضحت الوزارة أن عناصر حفظ السلام الروسية تواصل تنفيذ مهامها في إقليم قره باغ، مشيرة إلى أنهم يراقبون الالتزام بوقف إطلاق النار في 30 نقطة مراقبة على مدار الساعة.

وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت أمس الثلاثاء بدء عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب" و"استعادة النظام الدستوري في قره باغ" وذلك بعد 3 أعوام على الحرب الأخيرة في الجيب الانفصالي، مطالبة باستسلامِ أرميني "كامل وغير مشروط".. فيما وصفت أرمينيا ما يحدث بأنه اعتداء من جانب أذربيجان، مشيرة إلى أنه لا توجد أي قوات عسكرية أرمنية في قره باغ.

