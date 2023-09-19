محمد فايز فرحات: الصراع بين أذربيجان وأرمينيا تتدخل فيه قوى إقليمية ودولية.. فيديو

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا ليس صراعًا داخليًا أو ثنائيًا فقط، فهناك أبعاد داخلية معقدة في هذا الصراع، وأبعاد جغرافية وديموغرافية عديدة، وهناك بعض القوى الإقليمية والقوى الدولية متداخلة فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصراع بين أذربيجان وأرمينيا واحد من الصراعات المهمة التي تمثل ساحة أو مجالا للتناقش والصراع بين قوى إقليمية وقوى دولية، وهذا ما يفسر عمليات الصعود والهبوط لهذا النزاع بين البلدين، لأنه يعتبر امتدادا وانعكاسا في الصراعات الدولية والإقليمية.

وأوضح أن الخطوة التالية لتلك الأزمة الحالية ستعتمد على مواقف القوى الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن أرمينيا بالتأكيد تراقب مواقف قوى دولية وقوى إقليمية مهمة تقف بجانبها، أو مواقف القوى على الجانب الآخر، وبالتالي فإن الخطوة التالية ستعتمد على تقدير استراتيجي من جانب كل طرف لإمكانية الحصول على دعم من قوى إقليمية أو دولية.

ولفت إلى أن هناك قوى إقليمية مثل إيران وتركيا، وقوى دولية أخرى مثل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض القوى الأوروبية متداخلة في الصراع بدعم طرف من الطرفين، وهذه القوى مهتمة بهذا الصراع وتستخدمه كساحة لإدارة الصراعات فيما بينها.