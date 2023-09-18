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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مهاجم الإنتاج الحربي يدعم صفوف النصر رسميا

محمود صالح لاعب الإنتاج
محمود صالح لاعب الإنتاج الحربي
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تعاقد نادي النصر بقيادة اشرف توفيق المدير الفني مع محمود صالح لاعب الإنتاج الحربي رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني ب .

وانضم محمود صالح للنصر بناء على اقتناع اشرف توفيق بإمكانيات اللاعب وتم توقيع العقود أشرف حامد المدير الإداري.

محمود صالح من مواليد 1994 و بدأ مشواره مع الكرة في صفوف الناشئين بنادي الزمالك ولعب المصرية للاتصالات والإنتاج الحربي الموسم الماضي.

من ناحية أخري اجري اتحاد الكرة القرعة الخاصة بدوري القسم الثاني ب مجموعة القاهرة وأشارت القرعة عن مواجهات قوية في الاسبوع الاول من الموسم الجديد وجاءت المباريات كالتالي ..
م.ش.العريش مع جنوب سيناء
الشمس مع العبور
المريخ مع النصر
السويس مع مستقبل سبورت
نجمه سيناء باي

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الإنتاج الحربي محمود صالح للنصر نادي النصر محمود صالح لاعب الإنتاج الحربي
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