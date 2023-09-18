اليوم.. طقس حار نهارا علي القاهرة والعظمي 34 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

وأوضحت الارصاد: انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحريمن 80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

وشهد اليوم الاثنين شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 38 للعظمى 27،وعلى شمال الصعيد 36 والصغري 22 ، وعلى جنوب الصعيد 40 للعظمى 25 درجة.