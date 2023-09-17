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الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تدمير مخزن حبوب في هجوم صاروخي روسي على منطقة أوديسا

الطائرات بدون طيار
الطائرات بدون طيار
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هاجمت القوات الروسية، اليوم /الأحد/، منطقة أوديسا بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وألحقت أضرارًا بمنشأة تخزين الحبوب والأراضي الزراعية.
وذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا- في بيان، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أن "وحدات دفاعنا الجوي دمرت طائرتين مقاتلتين مسيرتين وخمسة صواريخ".
وأضافت: "لسوء الحظ، أصيبت بعض الأهداف بقذائف العدو في منطقة بيريزيفكا، وتسبب الروس في أضرار للبنية التحتية الزراعية من أراض زراعية ومنشأة تخزين حبوب".
ولم ترد تقارير عن سقوط أية إصابات وتعمل خدمات الطوارئ للوقوف على ملابسات الحادث.
في السياق.. أعلنت القوات الجوية الأوكرانية- في بيان، اليوم- تدمير 12 هدفًا جويًا للجيش الروسي.. مشيرة إلى أنه تم اكتشاف ما مجموعه 16 هدفا جويا للجيش الروسي داخل المجال الجوي لأوكرانيا.
وأضافت أن على وجه الخصوص، أطلقت القوات الروسية ست ذخائر من طراز (شاهد) من الاتجاهين الجنوبي الشرقي والجنوبي، بالإضافة إلى إطلاق 10 صواريخ روسية من تسع قاذفات استراتيجية حول قاعدة إنجلز في منطقة ساراتوف الروسية.
وأشارت إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية استهدفت بشكل رئيسي جنوب منطقة أوديسا، وكانت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل على طول الطريق، مضيفة أنه تم صد الهجوم الجوي الروسي بواسطة الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات صواريخ أرض جو وفرق الإطفاء المتنقلة وقوات أخرى.
وتابعت أن في أعقاب الجهود المنسقة التي بذلتها القوات الجوية والوحدات الفرعية الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية، تم إسقاط ستة صواريخ كروز روسية، وست طائرات بدون طيار من طراز (شاهد).

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أوديسا القوات الروسية الطائرات بدون طيار
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