اليونيسف: 100 ألف طفل مغربي تضرروا من الزلزال

كشف تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس أول، إلى أن حوالي 100 ألف طفل قد تأثروا بالزلزال القوي الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من ليلة الجمعة - وهو أقوى حدث زلزالي يضرب المغرب منذ عام 1960. مثل جميع الزلازل الكبرى، من المرجح أن تستمر الهزات الارتدادية في الأيام والأسابيع المقبلة، مما يعرض الأطفال والعائلات لمزيد من المخاطر.

وقع الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة بعد الساعة 11 مساءً بقليل يوم 8 سبتمبر، في وقت كان فيه معظم الأطفال والعائلات نائمين في منازلهم. تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 300 ألف شخص قد تضرروا في مراكش وفي جبال الأطلس الكبير.

بحسب السلطات، قُتل أكثر من 2،600 شخص، بينهم أطفال، وأصيب آلاف آخرون. من المرجح أن تزداد هذه الأرقام. وفي حين أن اليونيسف لا تعرف حتى الآن العدد الدقيق للأطفال القتلى والجرحى، تشير أحدث التقديرات لعام 2022 إلى أن الأطفال يمثلون حوالي ثلث سكان المغرب.

تدمرت آلاف المنازل، مما أدى إلى نزوح العائلات وتعريضها لعوامل الجو في وقت من السنة تنخفض فيه درجات الحرارة خلال الليل.

تضررت المدارس والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية الأخرى أو دُمّرت بسبب الزلازل، مما أثر بشكل أكبر على الأطفال.