كولر يعرض على إدارة الأهلي التعاقد مع طبيب سويسري

طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة النادي التعاقد مع طبيب سويسري خلال الفترة المقبلة خلفا للدكتور تامر أبو العينين الذي رحل عن الفريق.

واعتذر تامر أبو العينين عن عدم استكمال مشواره مع الأهلي لأسباب خاصة وتمت الاستعانة بالدكتور أحمد جاب الله طبيب قطاع الناشئين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي لـ"البوابة نيوز" إن كولر طلب التعاقد مع طبيب سويسري متخصص في الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن كولر تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بشأن الطبيب الجديد وضرورة ضم طبيب متخصص، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة ويحتاج لكل اللاعبين.

شدد المصدر أن الطبيب السويسري سيكلف خزينة النادي حوالي 10 آلاف دولار كراتب شهري، بالإضافة لبعض المتطلبات الأخرى مثل الإقامة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي أبلغت مارسيل كولر بأنها ستبحث الأمر خاصة أن راتب الطبيب الأجنبي سيكلف النادي مبلغا كبيرا.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي يوم الجمعه المقبل في السعودية.