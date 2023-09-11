محلل سياسي: روسيا تلعب دورًا كبيرًا في حل أزمة قرة باغ

قال المحلل السياسي ديمتري بريجع، إن روسيا دائما تلعب دور الوساطة في ملف قره باغ، لكن هناك نوع من الانزعاج بسبب تحركات أرمينيا، وهناك تصريحات من أعضاء مجلس الدوما الروسي الذين يرون تقاربا بين أرمينيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من موسكو مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن ملف قره باغ الذي لعبت روسيا وتركيا دورا محوريا في إنهائه المرة السابقة، فهي تحاول هذه المرة أن تستمر في لعب دور الوساطة.

وذكر أن هذه الملف عاد مرة أخرى بسبب المشكلات الحدودية، بعد تحركات أرمينيا، وتركيا تدخلت مع الجانب الأذربيجاني نتيجة العداء التاريخي بين تركيا وأرمينيا، وحتى بعد التدريبات المشتركة بين أرمينيا والقوات الأمريكية أبدت روسيا حرصها على أن تظل أرمينيا حليفا استراتيجيا.

ولفت إلى أن الوساطة في الوقت الحالي قد لا تفيد، لكن في الوقت نفسه لا تريد روسيا أن ينفجر الوضع في القوقاز، بين اثنين من الحلفاء الاستراتيجيين لروسيا، التي تخوض حربا في الجهة الأخرى.