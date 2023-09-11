بريطانيا تعلن عن تمويل قياسي لمكافحة تغير المناخ واستضافة قمة عالمية للأمن الغذائي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند، أن بريطانيا ستستضيف قمة عالمية للأمن الغذائي تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والعلماء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص في 20 نوفمبر من أجل معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية وأسبابها، بما في ذلك من خلال العلوم والتكنولوجيا المتطورة التي تمولها المملكة المتحدة.

ويعد تغير المناخ والصراعات والآثار طويلة المدى لفيروس كورونا وتأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على الإمدادات الغذائية العالمية هي الدوافع الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي الحالي.

وقد أدى قرار روسيا بالانسحاب من مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب الشهر الماضي، وهي مبادرة للأمم المتحدة لضمان خروج المواد الغذائية والأسمدة من الموانئ الأوكرانية، إلى انخفاض إمدادات الحبوب العالمية في وقت حرج للمجتمعات المستضعفة في جميع أنحاء العالم وساهم في مزيد من تقلبات السوق – عندما ترتفع الأسعار، يدفع الفقراء الثمن.

وستتناول القمة التي تستضيفها بريطانيا أساليب جديدة لمعالجة وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها، وبناء نظام غذائي مستدام ومقاوم للمناخ، ودعم العمل المبكر لمنع الأزمات الإنسانية والحد منها، واستخدام العلم والتكنولوجيا لتعزيز الأمن الغذائي في المناطق الأكثر تأثرا.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء عن أكبر مساهمة مالية منفردة للمملكة المتحدة لمساعدة الأشخاص الأكثر احتياجا في العالم على التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.

ستساهم بريطانيا بمبلغ 1.62 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار) في صندوق المناخ الأخضر، الذي أنشأته 194 دولة في أعقاب اتفاق كوبنهاجن في مؤتمر المناخ العالمي كوب15.

يعد الصندوق الأخضر للمناخ أكبر صندوق عالمي مخصص لدعم البلدان النامية للحد من الانبعاثات العالمية ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثار تغير المناخ.

ويمثل هذا التعهد زيادة بنسبة 12.7% عن مساهمة المملكة المتحدة السابقة في الصندوق الأخضر للمناخ للفترة 2020-2023، والتي كانت في حد ذاتها مضاعفة لتمويلها الأول لإنشاء الصندوق في عام 2014. وفي قمة مجموعة العشرين، دعا رئيس الوزراء سوناك القادة إلى العمل معًا قبل قمة كوب28 في ديسمبر المقبل لخفض انبعاثات الكربون في بلدانهم ودعم الاقتصادات الضعيفة للتعامل مع عواقب تغير المناخ.

وقال رئيس الوزراء في كلمته أمام قادة مجموعة العشرين: "تعمل المملكة المتحدة على تكثيف التزاماتنا المناخية والوفاء بها، سواء من خلال إزالة الكربون من اقتصادنا أو دعم الفئات الأكثر ضعفًا في العالم للتعامل مع تأثير تغير المناخ".

وقادت المملكة المتحدة الجهود الدولية لمساعدة البلدان النامية على معالجة تغير المناخ، بما في ذلك من خلال التعهد بإنفاق 11.6 مليار جنيه إسترليني على التمويل الدولي للمناخ بين عامي 2021 و2026.