صور| مدارس الخليفة والمقطم تستعد لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد

تواصل المدارس التابعة لإدارة الخليفة والمقطم بالقاهرة، استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد المقرر بدؤه يوم 30 سبتمبر الجاري.

وشارك معلمو مدرسة الحلمية الاعدادية بنات بتوجيهات أشرف حلمى مدير عام الإدارة وإشراف مرفت بكرى مديرة المدرسة، في تجميل المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وهو ما حرصت عليه أيضًا مدرسة صلاح الدين الابتدائية.

وأكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ضرورة العمل بروح الفريق والتخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية التعليمية خلال العام الدراسى الجديد وسرعة مراجعة الأنتهاء من جاهزية المدارس وسد العجز .

وجاء ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023 _2024، مؤكدا على تفعيل الإجراءات الأمنية و الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب و العاملين بالمنشآت التعليمية.

وأوضح "مدير المديرية" أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بالتعليم وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية للوصول لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب يتماشى مع تطورات العصر الحديث .

وأشار إلى أن رؤية الوزارة تعتمد فى توجيهاتها على أن التعليم ركيزة أساسية لتنمية المجتمع

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