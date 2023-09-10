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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باريس: مصرع وإصابة 19 فرنسيا في زلزال المغرب

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، بأن الزلزال الذي ضرب المغرب أدى حتى الآن إلى مقتل أربعة فرنسيين وإصابة 15 آخرين من مواطنيها.
وأضافت الوزارة، في بيان: "نأسف لمقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين آخرين بالقرب من مراكش، مما يرفع عدد الضحايا، في هذه المرحلة، إلى أربعة ضحايا فرنسيين. وتم التعرف على هوية 15 مواطنا فرنسيا مصابا". 
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت، أمس السبت، وفاة فرنسي بأغادير. 
‎وقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مساء الجمعة عددًا من الأقاليم والمدن في المغرب إلى 2012 حالة وفاة و2059 إصابة بينها 1404 حالات خطيرة. 
وحدد مركز الزلزال في إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش، وكشف المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب أن الزلزال وقع في منطقة‭‭ ‬‬إيجيل‭‭ ‬‬بجبال الأطلس الكبير بقوة 7.2 درجة بمقياس ريختر وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوة الزلزال بنحو 6.8 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 18.5 كيلومترات.

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