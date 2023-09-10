خلال 24 ساعة.. ضبط 296 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن ضبط 296 قضية مواد مخدرة، بإجمالى 331 متهما، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (139،978 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (53،600كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20،750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8،500كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3،380 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1،685 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (1،225 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (388 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (370 جرام).

(2443) قرص مخدر.



وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (182قطعة سلاح نارى بحوزة 162متهم)، وذلك على النحو التالى:

(22) بندقية آلية.

(32) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(121) فرد محلى.

(458) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(237) قطعة سلاح أبيض.



كما أسفرت جهود الحملات عن تنفيذ (83831) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(344) حكم جناية.

(26674) حكم حبس جزئى.

(4382) حكم حبس مستأنف.

(41451) حكم غرامة.

(10980) مخالفة.



كما تم ضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 6 متهمين إرتكبوا 2 حادث، وضبط (39) متهم هارب، (14) متهم من القائمين بأعمال البلطجة، وضبط (295) دراجة نارية مخالفة، وضبط (22950) مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.